NBA Sundays, Cavs contro Jazz alle 21.30 su Sky

Fino a poco tempo fa, la trasferta degli Utah Jazz sul campo dei Cleveland Cavaliers sarebbe stata una semplice formalità. Quest’anno però i Cavs fanno sul serio e con un record di 13 vittorie e 10 sconfitte sono attualmente al sesto posto nella Eastern Conference, motivo per cui per i Jazz non sarà di certo una passeggiata — anche perché in campo è tornato Evan Mobley. Da quando il rookie delle meraviglie dei Cavs è tornato la sua squadra non ha più perso, inanellando quattro vittorie consecutive di cui le ultime tre in trasferta a Dallas, Miami e Washington tutte con almeno 15 punti di scarto, dopo che comunque le quattro sconfitte precedenti erano arrivate contro squadre del livello di Brooklyn (due volte), Golden State e Phoenix. Certo, non sarà neanche semplice per Mobley, Darius Garland (19 punti e 7 assist in questa stagione) e Jarrett Allen (21+12 di media nelle ultime dieci) fermare il pick and roll tra Donovan Mitchell e Rudy Gobert, le due stelle di una squadra profonda e completa in ogni posizione. Utah è attualmente terza a Ovest dietro la coppia formata da Golden State e Phoenix, mantenendosi a 3.5 partite dal primo posto ma anche tenendo 2.5 gare di vantaggio sul quarto occupato da Memphis: una vittoria permetterebbe loro di stabilizzarsi ancora di più, in attesa che le due davanti abbassino il ritmo per poterle riprendere. In ogni caso si prospetta una gara molto interessante: l’appuntamento è fissato per le 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.