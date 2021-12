Lewis Hamilton e Max Verstappen arriveranno all’ultimo Gran Premio della stagione a pari punti, per un finale spettacolare tutto da seguire su Sky Sport. Ma nell’antipasto andato in scena ieri è successo veramente di tutto, con un duello senza esclusioni di colpi e decisioni discutibili da parte dei giudici di gara. Anche i giocatori NBA sono rimasti incollati allo schermo come tutti: Joel Embiid, in particolare, ha condiviso sui social i suoi pensieri su quanto stava accadendo in Arabia Saudita. "Questa lotta tra Verstappen e Hamilton è troppo divertente" ha scritto il leader dei Philadelphia 76ers, che poi un po’ come tutti è rimasto interdetto da alcune decisioni del Race Director Michael Masi, lanciando un appello. "Ovviamente i direttori di gara hanno incasinato tutto… LASCIATELI COMBATTERE" ha continuato l’All-Star. C’è da immaginare che, se il calendario delle partite glielo concederà, anche lui domenica sarà davanti alla televisione per godersi il duello finale tra i due contendenti, appaiati in vetta alla classifica piloti con 369.5 punti a testa. L’appuntamento ad Abu Dhabi è fissato per domenica 12 dicembre alle 14.00, per un weekend con prove libere, qualifiche e gara tutto da seguire interamente sui canali di Sky Sport.