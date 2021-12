13/18

Andiamo con ordine. Memphis ha tanti giovani a roster e non può pagarli tutti, ecco perché impacchettare alcuni dei giocatori dal contratto più pesante come Adams e Brooks (insieme a un giovane come Williams) potrebbe aiutarli non solo nell’immediato, ma anche in futuro — per di più mettendosi in casa un giocatore perfetto per il loro sistema come Simmons, che gioca in avvicinamento a canestro e le cui mancanze al tiro verrebbero sopperite da Jaren Jackson Jr.