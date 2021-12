Anche i Lakers puntano a un giocatore dei Pacers

Indiana è in smobilitazione e ormai è chiaro a diverse franchigie che i giocatori dei Pacers sono quantomeno abbordabili sul mercato: Domantas Sabonis, Caris LeVert e Myles Turner sono soltanto alcuni dei talenti che si può ambire a mettere sotto contratto. Anche i Lakers per questo si sono virtualmente iscritti alla caccia ai talenti di Indiana, diventando una delle “diverse” franchigie che puntano a raggiungere un accordo con Jeremy Lamb - finito tra gli altri anche nel mirino degli Charlotte Hornets. Inutile sottolineare dunque come anche il suo nome si iscriva a quelli da tenere d’occhio da qui fino a febbraio, quando le squadre NBA andranno a caccia dei giocatori e dei talenti migliori per sistemare i roster e puntare al meglio ai playoff. Dalla loro i Lakers cercheranno di giocare sulla particolare situazione contrattuale di Lamb, in scadenza la prossima estate e con un contratto da 10 milioni che permetterebbe eventualmente ai gialloviola di liberare spazio in off-season. Quali contropartite mettere sul piatto? Bisognerà capire come evolverà la situazione infortuni in casa Lakers: Kendrick Nunn ad esempio resta un punto interrogativo, così come altri che non stanno convincendo del tutto. La certezza è che a Los Angeles continua il lavoro per rendere competitivi i gialloviola: l’obiettivo titolo NBA va inseguito a ogni costo.