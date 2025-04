Cosa c'è dietro il licenziamento di Malone e Booth

I Denver Nuggets hanno shockato il mondo con il licenziamento sia dell’allenatore Michael Malone che del General Manager Calvin Booth a pochi giorni dalla fine della regular season. Proviamo a capire cosa sta dietro una decisione così sorprendente, partendo anche dalle parole del proprietario Josh Kroenke

Che un giorno le strade di Michael Malone e di Calvin Booth si sarebbero separate era ormai diventato inevitabile. E questo era noto già prima della sorprendente notizia del loro licenziamento, arrivata nella serata di martedì a sei giorni dalla fine della regular season e con la squadra in piena corsa per evitare il torneo play-in. Nessuno, però, si sarebbe potuto aspettare che le strade di entrambi si sarebbero separate contemporaneamente dai Denver Nuggets: il proprietario della squadra Josh Kroenke ha deciso di risolvere la guerra interna alla franchigia licenziando entrambi i leader delle due fazioni in lotta, dando contemporaneamente un segnale chiaro alla squadra: basta scuse, questa stagione non deve andare sprecata.

Le parole di Kroenke: "Avevamo già deciso di cambiare a fine stagione" Il proprietario ha rilasciato una mini-intervista di tre minuti e mezzo al canale YouTube della squadra spiegando le motivazioni dietro alla sua scelta. "Non è stata una decisione semplice, ma non è stata preso d’impulso. Ho osservato il nostro gruppo per un periodo di tempo molto lungo e ho notato certe tendenze molto preoccupanti, mascherate da qualche vittoria qua e là, come la striscia di 8 successi in fila prima dell’All-Star Game. Ma dopo la pausa abbiamo un record di 11-13 e stavamo andando in una direzione che non ci avrebbe portato da nessuna parte". Kroenke, soprattutto, ha dichiarato che i cambiamenti sono stati solo anticipati a livello di tempistiche, ma erano già stati decisi: "Parlando con mio padre [Stan, l’effettivo proprietario dell’impero dei Kroenke, ndr] avevamo già deciso che un cambiamento sarebbe arrivato al termine della stagione, ma poi ci siamo chiesti quale sarebbe stata la decisione migliore per il gruppo in questo momento. Per questo mi sono sempre più trovato a mio agio nel decidere di scuotere la squadra adesso e cercare di tirare fuori il massimo da questa stagione, per vedere dove possiamo arrivare. Perché nessuno sa davvero qual è il potenziale di questo gruppo". Approfondimento Jokic tripla doppia, ma Denver rischia il play-in

La guerra fredda tra Malone e Booth Il ragionamento quindi è quello di non sprecare un giro ai playoff con Jokic al massimo livello della sua carriera, cercando di mettere le mani su coaching staff e dirigenza, visto che il roster al momento non può essere toccato. Kroenke ha deciso così di rivolvere una situazione che diverse fonti hanno definito come una “guerra fredda” tra l’allenatore e il GM, in disaccordo su molte questioni a partire dai minutaggi e la gestione del gruppo. Malone ha sempre preferito dare spazio ai veterani in grado di dare un contributo immediato, mentre Booth avrebbe voluto maggiore spazio per diversi giocatori più giovani come Zeke Nnaji (da anni oggetto del contendere tra i due, con Booth che lo ha rifirmato rendendolo il quinto giocatore più pagato del roster e Malone che non si è mai davvero fidato del lungo), Julian Strawther (al momento fuori per infortunio), Peyton Watson (ora giocatore chiave dalla panchina, ma fuori dalla rotazione nella serie contro Minnesota un anno fa) e Jalen Pickett. Quest’ultimo in particolare è diventato argomento di uno scontro, con Booth che lo avrebbe voluto in campo al posto di Russell Westbrook nei finali di partita, in particolare quello disastroso contro Minnesota di settimana scorsa che ha dato il via alla striscia di quattro sconfitte in fila dei Nuggets. Approfondimento Il finale pazzo di Denver-Minnesota. VIDEO

L’enorme problema della difesa C’è poi un altro aspetto sul quale Malone probabilmente si è giocato la panchina, ed è la metà campo difensiva. I Nuggets sono 19° in NBA per rating difensivo alla pari dei Brooklyn Nets e hanno una delle tre peggiori difese in transizione di tutta la NBA, un difetto atavico sul quale Malone non è mai riuscito a mettere mano. Più che per volontà dello stesso allenatore, che non ha mai fatto mistero né in pubblico né in privato di voler avere un atteggiamento difensivo molto più solido dai suoi giocatori, la sensazione è che il suo messaggio non riuscisse più ad "arrivare" ai membri della squadra come una volta. Il rendimento difensivo di Jokic, in particolare, è stato peggiore rispetto agli anni passati, anche perché in attacco gli è stato richiesto ancora di più rispetto al recente passato — visto che i problemi della squadra nei minuti in cui è in panchina, se possibile, sono ulteriormente peggiorati rispetto ai già scarsissimi livelli delle ultime stagioni. Approfondimento Da che parte stai, Jokic o Gilgeous-Alexander?