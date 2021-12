Il record di Klay Thompson è di 14 triple in una singola gara e Curry potrebbe pensare di mandarne a segno 15 contro Portland per acciuffare Allen al primo posto all-time per canestri da lontano (2.937 in carriera) e regalarsi così una serata da sogno. La sfida è ufficialmente lanciata: “Lo sapete, in NBA alle volte succedono le cose più assurde”. I Blazers sono avvisati

Ne mancano 15 all’appello al n°30 degli Warriors per agganciare al primo posto all-time per triple realizzate Ray Allen a quota 2.973. Nessuno è mai riuscito a segnarne di più e così, con l’eventuale 16° canestro da lontano, Steph Curry diventerebbe il primatista di una specialità in cui è indicato già da tempo come il migliore di sempre. Il sorpasso a Allen è ormai alle porte e l’All-Star di Golden State potrebbe avere in mente un modo particolare di riuscire nell’impresa: “Quanto manca, 15 triple? Beh è divertente perché vorrebbe dire superare Klay Thompson e il suo record di canestri da lontano nella singola gara (fissata contro Chicago nell’ottobre 2019, ndr). Vedremo cosa accadrà: di sicuro, se avete visto il modo in cui sto giocando negli ultimi tempi, non ho paura a prendermi dei tiri, anzi. Vedrò cosa mi concederà la partita: di certo non entrerò in campo con l’intenzione di tirare per forza 20 volte da tre punti, ma sappiamo bene che spesso e volentieri delle cose folli possono accadere”. I Blazers, già martoriati da questioni di mercato e dagli infortuni, sono avvertiti: contro Curry possono succedere cose folli.