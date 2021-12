Torna in campo nella lega di sviluppo legata alla NBA l’ex giocatore tra le altre squadre di Celtics e Lakers, fortemente condizionato dai tanti infortuni negli ultimi anni e talento che - al netto della forma - potrebbe fare decisamente comodo a diverse franchigie che per ragioni diverse hanno bisogno di allungare la rotazione. Sono tre i nomi di squadre che stanno circolando con insistenza tra quelle accostate a Thomas. I Denver Nuggets di certo, piegati dagli infortuni e che aspettano ancora il rientro di Jamal Murray: non è stata fissata una data e se i tempi dovessero dilazionarsi ancora, il piccolo grande IT potrebbe fare comodo in uscita dalla panchina per dare qualche alternativa in più al roster. La seconda sono i Dallas Mavericks che avrebbero sì bisogno di un profilo di giocatore diverso da affiancare a Luka Doncic, ma che, pur di avere una scossa soprattutto offensiva, potrebbero decidere di puntare a basso costo su di lui. Ultimo scenario è quello che vede Thomas a Portland: con CJ McCollum colpito da un grave problema ai polmoni e Lillard infortunati e infelice, forze nuove ed energie da aggiungere al quintetto sarebbero linfa vitale per Chauncey Billups. Qualunque sia la strada da prendere, la buona notizia è che probabilmente a breve rivedremo in azione Thomas sui parquet NBA.