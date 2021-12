Infortunio al ginocchio per Khris Middleton

Attimi di apprensione per Milwaukee quando Khris Middleton è finito a terra dopo uno scontro fortuito a rimbalzo con il compagno di squadra Rodeny Hood, nel finale di terzo quarto della sfida poi persa con Boston 117-103. Il giocatore ha subito un'iperestensione del ginocchio sinistro, ed è stato costretto a tornare negli spogliatoi zoppicando per non rientrare più in partita. L'infortunio però non dovrebbe essere grave e Middleton dovrebbe rientrare in fretta, come ha spiegato coach Budenholzer. "Ne sapremo di più domani - ha detto l'allenatore - ma credo ci sia abbastanza speranza che non si tratti di nulla di serio. Dobbiamo comunque valutarlo con un po' di tempo". Ad alimentare l'ottimismo il fatto che Middleton sia uscito dal TD Garden camminando sulle sue gambe. Anche le parole di Giannis Antetokounmpo sono state rassicuranti. "Non ho visto la giocata - ha raccontato il greco - l'ho visto solo lasciare il campo zoppicando. Ma negli spogliatoi a fine partita gli ho chiesto come stava e mi ha detto che era tutto ok. Speriamo che stia bene e che sia pronto già per la partita contro Indiana (in programma nella notte tra mercoledì e giovedì).

Middleton ha chiuso la sfida con Boston con soli 4 punti in 24 minuti sul parquet prima dell'infortunio, con 2/8 dal campo, 8 rimbalzi e 3 assist. Mentre in stagione viaggia a 17.8 punti, 5.7 rimbalzi e 4.9 assist di media, secondo miglior marcatore della squadra dietro ad Antetokounmpo.