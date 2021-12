L’ex giocatore NBA Deron Williams, impegnato sul ring in uno dei match che hanno aperto l’evento della notte con la sfida tra Jake Paul e Tyron Woodley, ha convinto i giudici della bontà dei suoi colpi, battendo Frank Gore - running back NFL, al momento free agent - al termine di un match avvincente e molto divertente. Il talento ormai 37enne, da sempre appassionato di lotta e arti marziali in generale, ha dominato soprattutto nel secondo e nel terzo round, mettendo all’angolo più volte l’avversario che ha un anno più di lui e che ancora non ha deciso di ritirarsi - rifiutando però delle offerte da squadre di football per prepararsi al meglio all’incontro sul ring. Non è bastato però contro un Williams che ha sorpreso molti (in positivo), tanto da portare a fine gara a chiedergli se avesse intenzione di continuare la sua carriera nel mondo della boxe. Scenario smentito dal diretto interessato, mentre Gore dall’altra parte lancia di nuovo il guanto di sfida: “Devo ancora imparare delle cose, capire come sostenere un match intero”, ma non è detto che Williams decida di concedere il bis.