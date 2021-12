Capita molto spesso — a volte spesso anche ad arte — che le critiche in tv da parte di ex giocatori spronino i protagonisti in campo a zittirli. Ma cosa succede se a criticarti non è una leggenda, ma uno dei tuoi rivali sul parquet? È quello che è accaduto a Draymond Green e a Nikola Jokic lo scorso anno: con i Golden State Warriors fuori dai giochi, Green ha lavorato come analista per TNT mostrando quattro clip durante l’intervallo della partita in cui la difesa di Jokic era troppo pigra, mostrando le sue mancanze in diretta nazionale. "Ho detto: 'Se vogliono essere una buona squadra, lui deve essere migliore in difesa'. E ho mostrato come non ruotasse dal lato debole, come non si muovesse, sono stato molto critico" ha raccontato nel suo podcast insieme all’ex giocatore Matt Barnes. "L’anno dopo è tornato da me e mi ha detto una cosa del tipo: 'Ho visto cosa hai detto della mia difesa. Hai ragione, l’ho apprezzato e sono migliorato'. Io gli ho risposto: 'Ti ho seguito, al 100% sei migliorato'. Ed è stato un bel momento per me”.