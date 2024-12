Nella sfida contro San Antonio per il Christmas Day i Knicks hanno battuto in volata Victor Wembnayama e compagni e a festeggiare a bordo campo al Madison Square Garden c’era anche un tifoso molto speciale. Grande appassionato di basket e di NBA in particolare, la stella del Real Madrid Vini Jr. non è voluto mancare all’appuntamento e prima della partita ha anche scambiato la maglia con l’ala di New York Josh Hart

Non era la prima volta, perché Vini Jr. sui parquet della lega non è affatto un volto nuovo, anzi, la stella del Real Madrid comincia ormai a essere uno dei veri tifosi speciali della NBA. Il brasiliano, che già in passato aveva utilizzato i giorni di vacanza concessi dal calendario e lontano dagli impegni agli ordini di Carlo Ancelotti per volare negli Stati Uniti e godersi canestri e azioni spettacolari, ha infatti deciso di trascorrere il Natale al Madison Square Garden. In prima fila per assistere alla sfida tra Knicks e Spurs, poi vinta 117-114dai padroni di casa, prima della palla a due Vini Jr. ha anche effettuato il tradizionale scambio di maglia con Josh Hart, puntualmente ripreso da telecamere e fotografi. Non si hanno notizie sui suoi prossimi spostamenti, ma considerato che i Blancos non giocheranno fino al prossimo 3 gennaio, non è da escludere che l’ala del Real non compaia ancora tra gli spettatori delle partite in programma nei prossimi giorni, a New York o altrove. Perché la passione di Vini Jr. per la NBA non sembra davvero conoscere confini.