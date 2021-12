Non bastano ai Lakers i 39 punti di James e la tripla doppia di Westbrook per evitare la quinta sconfitta in fila: vincono i Nets grazie a un super James Harden (36 punti e tripla doppia) e a un letale Patty Mills da 34 punti. Sono 33 invece quelli realizzati da Stephen Curry nel successo contro Phoenix, mentre Giannis Antetokounmpo incanta al rientro (36 punti) ed è decisivo nella vittoria in rimonta su Boston. Tutto facile per New York contro Atlanta - tripla doppia per Kemba Walker; Utah beffa Dallas in volata