NBA Sundays, Miami-Orlando alle 21.30 su Sky

Dopo le cinque partite una in fila all’altra che hanno contrassegnato il Christmas Day, la NBA torna alla sua programmazione standard con il classico appuntamento della domenica sera in prima serata italiana, mettendo in scena il derby della Florida tra Miami Heat e Orlando Magic. Una sfida nella quale mancherà di sicuro Kyle Lowry, l’ultimo nome grosso ad essere finito nel protocollo anti-Covid, anche se Miami potrebbe ritrovare Jimmy Butler, in lista come "questionable" per questa partita dopo aver saltato 12 delle ultime 13 gare. In ogni caso gli Heat stanno facendo fronte alle assenze di Butler e Bam Adebayo trovando protagonisti inattesi nei vari Max Strus e Gabe Vincent, fondamentali per tenere a galla la squadra reduce da sei vittorie nelle ultime otto partite, grazie anche ai 20 punti a partita portati in dote da Tyler Herro, il miglior realizzatore della NBA dalla panchina. Orlando dal canto suo è alle prese con 11 assenze per infortunio di cui cinque per Covid, ma ha vinto due delle ultime tre mettendo in mostra il talento del rookie Franz Wagner, certamente la nota più lieta di tutta la stagione, insieme al rendimento del sophomore Cole Anthony rientrato nell’ultima gara persa contro New Orleans. I Magic non vincono un derby della Florida da più di un anno, visto che l’ultimo successo risale al 23 dicembre 2020, e dovranno approfittare della mancanza di centimetri tra le fila di Miami: l’unico giocatore a disposizione sopra i 2.08 è il rookie Omer Yurtseven, con coach Spoelstra chiamato a rispolverare perfino Udonis Haslem nell’ultima vittoria contro Detroit, complice anche l’infortunio che li ha privati di Dewayne Dedmon. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita interessante: l’appuntamento è fissato per le 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.