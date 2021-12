12/14

Quanto sono lontani i tempi del college per Fredette, che doveva essere un talento assoluto in NBA e si è rivelato un grande flop: la sua carriera è maturata in giro per il mondo, mentre negli USA l’ultima apparizione risale al 2018-19 - in cui giocò sei partite senza mandare a bersaglio neanche una tripla in una parentesi da 0/13 complessivo dall’arco. Ma davvero vogliamo credere che non ci sia un’altra opportunità in campo anche per lui in questa fase?