PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER 115-97 | Devin Booker festeggia con la 27^ vittoria di una stagione finora ai limiti della perfezione per i suoi Suns il traguardo dei 10.000 punti in carriera, determinante nel comodo successo di Phoenix in casa contro OKC - sotto in doppia cifra già nel primo quarto, in un match chiuso in crescendo con 30-16 di parziale nell'ultima frazione. Non bastano agli ospiti i 24 punti di Ty Jerome e i 22 di Aaron Wiggins per un gruppo fortemente rimaneggiato dalle assenze