La storica point guard dei Miami Heat è stata messa sotto contratto per 10 giorni dalla squadra della Florida in questa situazione d'emergenza causa Covid: un ritorno al passato commentato via Twitter anche da Chris Bosh, che ha sottolineato quanto gli piacerebbe tornare a giocare qualche pick&roll: "Sono ancora in forma"

Non è uno scherzo, è tutto vero e succede in NBA in una folle stagione in cui i roster delle franchigie sono costantemente messi alla prova dalle tante assenze causa Covid - situazioni paradossali che riportano indietro la lancetta del tempo di un decennio e fanno si che Miami decida di bussare alla porta di Mario Chalmers. Già, proprio lui: il playmaker degli anni d’oro in Florida con LeBron, Wade e gli altri, in cui si giocarono quattro NBA Finals consecutive conquistando due titoli. Dieci giorni di contratto a seguito dei tantissimi contagi che hanno colpito gli Heat e costretto già la NBA a rinviare la sfida tra San Antonio e Miami di due giorni fa: Chalmers darà dunque una mano ad allungare la rotazione, dopo essere tornato nelle scorse settimane in G-League e aver ritrovato una maglia NBA a oltre tre anni di distanza dall’ultima volta. Circostanza che ha fatto sorridere molti e in modo particolare Chris Bosh - che con Chalmers ha giocato e che si è preso la libertà di scherzare con lui: “Potremmo tornare a giocare il nostro vecchio pick&roll: anche io sono in forma”, la battuta che, in un momento del genere, potrebbe non passare inosservata per qualche dirigente davvero disposto a tutto.