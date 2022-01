Dopo lo scontro dello scorso 8 novembre, Markieff Morris non è più tornato in campo, saltando 30 partite per un infortunio al collo e alla schiena che imputa direttamente a Nikola Jokic: "Non c’è niente di selvaggio, è un vero infortunio. Immaginate di avere un ciccione di 130 chili che vi spinge la spina dorsale a piena velocità. Ma tornerò presto" ha twittato in maniera polemica

Sono passati ormai due mesi dallo scontro tra Markieff Morris e Nikola Jokic, innescato dal fallo flagrant del lungo dei Miami Heat e culminato con lo spintone dell’MVP alle spalle dell’avversario. Un fattaccio che non ha avuto solo ripercussioni nell’immediato (multa per Morris e una gara di sospensione per Jokic), ma soprattutto a lungo termine per il giocatore di Miami, che non è più tornato in campo — rimanendo fuori per ben 30 partite. Morris, che da anni soffre di problemi al collo, si è lamentato su Twitter riprendendo il tweet di un account che definiva come “assurdo” quanto accaduto. “Non c’è niente di assurdo, è un vero infortunio” ha scritto Morris, che evidentemente non l’ha ancora mandata giù. “Immaginate di avere un ciccione trasandato di 136 chili che vi spinge alla spina dorsale a piena velocità! Ma tornerò presto, come ho già detto”. Un tweet che è stato ripreso da moltissimi e che riaccende in qualche modo la faida, che aveva coinvolto anche i rispettivi fratelli dei due: per quest’anno non ci saranno più sfide tra Denver e Miami (a meno di una serie di Finale ai playoff), ma al prossimo incontro tra i due ci saranno scintille.