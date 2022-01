Quando si ha la longevità di LeBron James, è più che probabile che ogni partita coincida con un record. Questa notte ad esempio James è entrato nella top-10 per recuperi nella storia del gioco, superando Alvin Robertson a quota 2.112 e salendo al decimo posto, dopo essere già tra i primi dieci sia per punti che per assist in NBA. Ma è soprattuto dal punto di vista realizzativo che James sta riscrivendo record su record: con i 32 punti realizzati questa notte contro gli Atlanta Hawks, infatti, il Re ha portato a dieci la sua striscia di gare consecutive con almeno 25 punti segnati, un record per un giocatore della sua età. Mai nessuno infatti ci era riuscito a 37 anni come lui, superando il record precedente di 9 gare in fila a 25+ punti che apparteneva nientemeno che a Michael Jordan — il quale però ci è riuscito nel 1997 quando aveva 34 anni, secondo quanto scritto da ESPN Stats & Info. Per di più James sta riuscendo a fare tutto questo giocando da centro, almeno sulla carta: da quando non c’è un lungo di ruolo in quintetto (per quanto Stanley Johnson spesso si prenda l’avversario più alto), il record dei Lakers è un perfetto 5-0 — con l’unica sconfitta nelle ultime sei gare arrivata a Memphis con Dwight Howard titolare. Dal 28 dicembre i Lakers hanno il secondo miglior attacco della lega con 121.4 punti realizzati su 100 possessi, dietro solamente ai Toronto Raptors, sopperendo a una difesa solamente mediocre (111.3 concessi, 15° posto in NBA). Si tratta ovviamente di un campione molto ridotto e tutto cambierà quando tornerà a disposizione Anthony Davis, ma se non altro i gialloviola aggrappandosi alle spalle larghe del Re sono riusciti a rimettere in sesto una stagione che stava deragliando.