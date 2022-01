Dopo 941 giorni di assenza, Klay Thompson ha annunciato il suo ritorno in campo per la sfida tra i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers, da seguire anche in diretta su Sky Sport alle 2.30 e in replica con il commento in italiano nella giornata di lunedì. Thompson ha comunicato il suo rientro con un video da Space Jam su Instagram, mentre Steph Curry ha cambiato foto del profilo Twitter in suo onore Condividi

L’attesa è finalmente finita: dopo 941 giorni di assenza, Klay Thompson farà finalmente il suo ritorno in campo per i Golden State Warriors nella sfida casalinga ai Cleveland Cavaliers. Una sfida che si potrà seguire anche in diretta su Sky Sport Uno a partire dalle 2.30 e in replica con il commento in italiano di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua, per una partita attesissima in casa Warriors non solo da tutti i tifosi, ma dagli stessi protagonisti. Thompson ha annunciato il suo ritorno con un video sul profilo Instagram degli Warriors in cui ha detto semplicemente "Dub Nation, I’m back" raddoppiando poi sul suo profilo personale con un video tratto da Space Jam con la scena di Bill Murray che si presenta in campo a sorpresa ("Bill Murray è il mio animale spirituale" ha scritto Thompson). "Odio usare la frase ‘Non vedo l’ora’ perché mi piace rimanere ancorato al presente, ma davvero non vedo l’ora di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi. Io amo davvero essere uno Warrior" ha detto in una dichiarazione tramite i canali della squadra.

Le parole di Green e la foto profilo di Steph Curry approfondimento Thompson pronto all'esordio: "Mancano 6 giorni" Thompson non è certamente l’unico a non vedere l’ora del suo ritorno in campo. Draymond Green ha ammesso di non aver dormito nelle ultime notti: “Avevo come una scossa elettrica che mi attraversava il corpo, come fossi sulla corrente” ha detto a The Undefeated. “Quando abbiamo fatto la partitella mi sono fermato a guardarlo e ho realizzato che non giocavo insieme a lui da due anni e mezzo. Come mi è sembrato? Molto, molto buono. Giocare insieme a lui mi è sembrata la cosa giusta”. Steph Curry non ha parlato con la stampa, ma ha affidato i suoi pensieri al suo account Twitter, che da ieri come foto profilo ha il bel faccione sorridente di Thompson in barca con gli occhiali da sole. Poi ha chiesto ai suoi follower di condividere il loro ricordo preferito di Klay, alimentando ancora di più l'hype per il ritorno.

