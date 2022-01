A un mese (anche meno) di distanza dalla deadline di mercato, Rich Paul - noto agente di Ben Simmons - ha avuto un incontro con il GM Daryl Morey per provare a chiarire la situazione del suo assistito, cercando di delineare in qualche modo il futuro dell’All-Star australiano. Stando a quanto riportato da ESPN, Simmons non è neanche lontanamente vicino al ritorno in campo in questa stagione e al tempo stesso i Sixers continuano a chiedere una contropartita talmente elevata che nessuna franchigia si è avvicinata a soddisfarla. Un incontro descritto come amichevole avvenuto in un ristorante in centro a Philadelphia, con Morey che ha continuato a fissare il punto: la trade Simmons deve garantire ai 76ers talento necessario per poter essere una contender per il titolo NBA da subito. Al tempo stesso Paul ha sottolineato come la situazione psicofisica di Simmons non sia delle migliori e che il giocatore continua ad augurarsi che si possa raggiungere il prima possibile un accordo per una trade.