I Mavericks sono insoddisfatti della loro rotazione sotto canestro e la recente esclusione di Willie Cauley-Stein in favore di Marquese Chriss non è altro che l’ulteriore conferma di questa situazione in continuo cambiamento. L’ex giocatore Warriors è chiaramente un palliativo, mentre servirebbe una soluzione di lungo periodo a cui puntare via trade prima della chiusura del mercato del prossimo febbraio. Per farlo a Dallas hanno messo nel mirino due giocatori: John Collins degli Hawks e Myles Turner dei Pacers - entrambi, anche con caratteristiche diverse, due enormi passi in avanti per una squadra in enorme affanno sotto canestro. L’intenzione è chiara, così come la volontà da parte dei texani di fare di tutto per metterli sotto contratto, ma al momento manca un tassello fondamentale per chiudere la trattativa: riuscire a liberarsi in qualche modo di Tim Hardaway Jr., che in estate ha firmato un contratto multimilionario ed è nel pieno della sua peggior stagione degli ultimi cinque anni, con 14.5 punti di media con il 39% al tiro e il 32% dall’arco. Così, a queste condizioni diventa difficile pensare di mettere in piedi una trade nelle prossime tre settimane.