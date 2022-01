6/20

La notizia delle ultime ore è che Ben Simmons non sarà in ogni caso sul parquet con Philadelphia nelle prossime settimane, anche a costo di restare un costo e nulla più per i Sixers: non c’è modo di ricomporre la frattura e il mercato al momento è l’unica via d’uscita. Per far funzionare le cose però la squadra della Pennsylvania deve abbassare le pretese: continuare a chiedere Damian Lillard non porterà a nulla nei prossimi mesi