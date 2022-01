L'intervista più rilanciata della notte è quella fatta al giocatore dei Pelicans che, originario di New York, è stato uno degli autori della vittoria Pelicans al Madison Square Garden - 13 punti, 4 assist e 4 recuperi: "La mia famiglia è sugli spalti a fare il tifo per me qui a New York: è un sogno che diventa realtà, se qualcuno me lo avesse annunciato qualche anno fa non ci avrei creduto"

Jose Alvarado si è sentito a casa come mai successo prima in NBA e la sua è la storia della notte: nato a Brookly, cresciuto a pochi chilometri dal Madison Square Garden - sognando un giorno di mettere piede su quel parquet - e protagonista della vittoria a sorpresa dei Pelicans contro i Knicks. Un contributo fondamentale il suo in uscita dalla panchina da 13 punti, 4 assist e 4 recuperi, con la difesa che ancora una volta si è rivelata la sua arma migliore: “Le parole non posso descrivere i miei sentimenti. È qualcosa che non ho mai provato prima. Ho visto i miei genitori e gli amici indossare la maglia con il mio nome: è la cosa che vale di più al mondo per me”. Persone che hanno riempito gli spalti sia al Madison Square Garden che al Barclays Center grazie all’intercessione di Josh Hart e Brandon Ingram, che hanno comprato i biglietti per una ventina di parenti e familiari stretti di Alvarado - un gesto di fratellanza e vicinanza che va ben oltre l’essere semplicemente compagni di squadra: “Non venite a dirmi che i sogni non diventano realtà perché io sono la dimostrazione che tutto ciò è possibile”.