Servono rinforzi: ormai è chiaro a tutti e non soltanto a LeBron James, che nelle ultime settimane sta facendo gli straordinari per tenere in linea di galleggiamento i Lakers - senza l’infortunato Anthony Davis e costretti a barcamenarsi con un Russell Westbrook che continua a commettere errori, ad accumulare palle perse e passaggi a vuoto. La squadra di Los Angeles per questo si è messa a lavoro per cercare di portare in gialloviola qualche talento di livello assoluto: il nome su cui ci si è soffermati ormai da diversi è quello di Jerami Grant - che ha giocato a livello da All-Star nella passata stagione con i Pistons e alle prese con un infortunio in questa regular season che ne ha limitato l’impatto a sole 24 partite (in cui ha raccolto comunque oltre 20 punti con 5 rimbalzi scarsi di media). Un giocatore completo e d’impatto anche in difesa - caratteristica fondamentale per i Lakers che al momento fanno una fatica bestiale a contenere gli attacchi avversari.