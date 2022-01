Potessero scaricarlo, lo farebbero volentieri dopo 45 partite di regular season: è questa la triste verità riguardo l’impatto di Russell Westbrook nei suoi primi tre mesi di regular season ai Lakers. Un disastro o quasi, finito in panchina nel finale (poi perso) contro Indiana e arrivato forse al punto di non ritorno. Con lui in campo le cose non funzionano per i gialloviola, poco da aggiungere e tanto da lavorare in palestra o eventualmente sul mercato per provare a cambiare rotta. A 33 anni, con poco tiro dall’arco e con l’atletismo ormai in netta fase calante, Westbrook non è per nulla appetibile sul mercato - fatta eccezione per una squadra che potrebbe avere intenzione (e soprattutto il contratto adatto) per fare una trade: gli Houston Rockets; un vero e proprio tuffo nel recente passato per il n°0 gialloviola, scaricato dai texani e spedito a Washington in cambio di John Wall. Già, l’ex stella degli Wizards - finito fuori squadra e con un contratto da oltre 40 milioni di dollari paragonabile al suo (con player option da 47 milioni per il 2022-23).