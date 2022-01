Il giocatore dei Bucks ha colpito duramente Caruso, facendolo schiantare a terra e portando così alla rottura del polso dell'ex Lakers: un intervento durissimo che la NBA ha deciso di sanzionare con una partita di squalifica. Niente partita contro Cleveland per Allen, che tornerà in campo contro New York il prossimo weekend

Il fallo flagrant di tipo 2 di Grayson Allen su Alex Caruso non è passato inosservato. La NBA infatti ha deciso di utilizzare il pugno duro nei suoi confronti, sospendendo per un match il giocatore di Milwaukee che ha duramente colpito l’ex Lakers - uscito malconcio dopo essere crollato sul parquet. Caruso ha terminato la sfida in campo, ma dagli esami del post partita è stata evidenziata una frattura al polso che richiesto l’operazione e che lo costringerà a restare fuori tra le sei e le otto settimane. Un’assenza pesantissima nelle logiche di rotazione dei Bulls, un colpo basso che la lega ha deciso di sanzionare, ma che a Milwaukee appare come una decisione eccessiva nei suoi confronti: “Non siamo d’accordo con la sospensione. Supportiamo Grayson in questo momento e siamo felici di poterlo riavere a disposizione in campo già dalla sfida di venerdì contro New York”. Non ci sarà invece contro i Cavaliers - il minimo dopo quanto accaduto e a seguito di un colpo che avrà conseguenze ben più gravi sulla stagione dei Bulls.