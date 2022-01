Secondo quanto scritto da Jake Fischer di Bleacher Report, James Harden sarebbe tutt’altro che contento a Brooklyn, sia per la situazione legata a Kyrie Irving (resa ancora peggiore dall’assenza per infortunio di Kevin Durant) che per le scelte nei finali di gara di Steve Nash, oltre a faticare ad adattarsi alla vita a New York. "Io frustrato? Solo perché non stiamo vincendo e non siamo in salute" ha detto Harden respingendo le voci

L’articolo pubblicato da Bleacher Report a firma di Jake Fischer non è di certo passato inosservato, specialmente ora che su James Harden si stanno accentrando la maggior parte delle voci di mercato. L’interesse dei Philadelphia 76ers nei suoi confronti è ben noto, tanto da pensare di trattenere Ben Simmons per averlo come pedina di scambio in estate, quando Harden avrà la possibilità di diventare free agent per la prima volta nella sua carriera. E la sua permanenza a Brooklyn è tutt’altro che scontata: come scritto da Fischer, Harden non è felice di vivere a New York, faticando ad adattarsi al clima e alla tassazione della Grande Mela rispetto al Texas, ma soprattutto non è contento della situazione all’interno dei Nets. La presenza part-time di Kyrie Irving, in particolare, non gli sta andando particolarmente a genio, e la recente assenza per infortunio di Kevin Durant ha solamente "inasprito la questione". Harden inoltre non è contento delle rotazioni fluide implementate da coach Steve Nash, che preferisce far ruotare continuamente i suoi uomini e cavalcare il giocatore più in forma nei finali di gara, piuttosto che affidarsi a un quintetto fisso per chiudere le partite (complici anche le tante assenze nella stagione dei Nets, va detto). Il risultato è che Brooklyn ha un record di 28-18, è solo al 50% in casa (12-12) ed è 5-5 nelle ultime dieci partite, con Harden costretto a fare gli straordinari come questa notte, autore di una tripla doppia da 33 punti, 12 rimbalzi e 11 assist nella sconfitta contro i Los Angeles Lakers, in una partita in cui i Nets non hanno potuto schierare Kyrie Irving per i ben noti motivi.