Una delle sliding doors della stagione dei Lakers ha a che fare con Buddy Hield: in estate la dirigenza gialloviola ha deciso di utilizzare i propri asset per completare lo scambio per Russell Westbrook, ma è andata vicinissima a usarne alcuni per prendere il tiratore bahamense (tanto che Kyle Kuzma, che sarebbe stato inserito in quello scambio, si sentiva già un giocatore dei Sacramento Kings e ha definito quell’accordo “già fatto”). Ora i Lakers potrebbero tornare alla carica per Hield: secondo quanto detto da Chris Haynes di Yahoo Sports, Rob Pelinka ha contattato la dirigenza dei Kings per proporre uno scambio incentrato su Talen Horton-Tucker e altri contratti minori (Kendrick Nunn e probabilmente uno tra DeAndre Jordan e Kent Bazemore) per arrivare a Hield, ma la risposta dei californiani è stata negativa, convinti di poter trovare un’offerta migliore sul mercato.