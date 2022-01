Non potrebbe esserci momento peggiore per gli Utah Jazz , reduci da 11 sconfitte nelle ultime 13 partite disputate. Dovendo già fare a meno delle due stelle Donovan Mitchell (fuori da 7 partite per il protocollo sulle commozioni cerebrali) e Rudy Gobert (alle prese con un problema al polpaccio), la squadra di Salt Lake City ha perso anche coach Quin Snyder entrato nel protocollo anti-Covid, ma sopratutto deve fare i conti con il gravissimo infortunio di Joe Ingles . L’australiano ha visto il suo ginocchio sinistro cedere durante una penetrazione a canestro nel secondo quarto della partita persa dai Jazz a Minneapolis , accasciandosi immediatamente a terra e non riuscendo più a rimettere peso sulla gamba una volta trasportato fuori a braccia dai compagni. Il timore all’interno della franchigia è che ci sia un forte interessamento dei legamenti , il che metterebbe fine non solo alla sua stagione, ma lo metterebbe anche in condizione precaria in vista del mercato.

I piani dei Jazz sul mercato su Ingles

approfondimento

Ingles, che compirà 35 anni il prossimo 2 ottobre, è infatti all’ultimo anno del suo contratto, con un compenso di 13 milioni di dollari per la stagione in corso. Un contratto che i Jazz avrebbero voluto utilizzare insieme a una prima scelta al Draft per migliorare la squadra, specialmente aggiungendo un difensore perimetrale per dare una mano a Gobert e O’Neale. Questo infortunio però potrebbe cambiare i loro piani, così come quelli di Ingles — che dovrà dimostrare di poter recuperare da un grave problema ai legamenti (non è ancora stata effettuata la risonanza magnetica) per rendersi utile anche ad un’altra squadra, o agli stessi Jazz, in vista della prossima stagione.