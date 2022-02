Un rinnovo meritato, quasi dovuto, a un veterano arrivato nel momento di massima emergenza per i Pacers e che invece si è ritrovato a essere utile e decisivo in più di un’occasione: Lance Stephenson chiuderà così la stagione con Indiana, dopo aver trasformato il contratto da 10 giorni dovuto alla situazione pandemica da COVID in altri tre accordi che gli hanno permesso di restare un altro mese con la squadra di Indianapolis. Canestri, giocate, energia: in una stagione piatta per i Pacers, Stephenson è stato quantomeno un’iniezione positiva per ridare morale a un gruppo che nella prossima settimana potrebbe ritrovarsi rivoluzionato a causa della finestra di mercato. Domantas Sabonis, Myles Turner e non solo sono diventati oggetti del desiderio di diverse franchigie e anche per questo i Pacers hanno pensato bene di tenersi stretto un giocatore utile come Stephenson - autore di oltre 7 punti e quasi 4 assist di media nelle 17 gare in cui è sceso sul parquet.