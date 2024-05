I Denver Nuggets hanno dalla loro parte l’esperienza, i Minnesota Timberwolves la gioventù. L’atto decisivo della serie più bella di questo secondo turno di playoff si disputerà stanotte, quando i campioni in carica ospiteranno gli arrembanti T’Wolves nella determinante gara-7 che decreterà la sfidante dei Dallas Mavericks in finale di conference. Una sfida tutta da seguire in diretta a partire dalle 2.00 su Sky Sport NBA e in replica lunedì con il commento di Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino per godersi l’ultimo atto della sfida tra due serie candidate al titolo 2024. I Nuggets ci arrivano dopo il -45 rimediato in gara-6 aspettandosi tutt’altro rendimento da parte dei loro migliori giocatori, a partire da un Jamal Murray rallentato da un problema al gomito e in generale molto altalenante nella serie. Nelle tre vittorie di Denver ha viaggiato a quasi 20 punti di media con il 50% al tiro e il 42% da tre punti, mentre nelle tre sconfitte si è fermato sotto i 12 di media con il 26% dal campo. Forse è anche per questo che il suo allenatore Michael Malone ha provato a spronarlo alla vigilia della partita: "Si sente alla grande, mi è sembrato molto, molto affamato. Sembra che non abbia mangiato per due giorni: spero che continui a non farlo anche domani fino alla palla a due della partita per averlo con questo spirito". Si tratta della quinta gara-7 per il trio Malone-Murray-Jokic, con tre successi complessivi e una sola sconfitta nel 2019 per mano dei Portland Trail Blazers. "Il messaggio è semplice: le gare-7 sono grandiose e vanno godute. Sono il motivo per cui si lavora così duramente per procurarsi il fattore campo, così da averlo davanti ai migliori tifosi della NBA. E sappiamo che in gara-7 ogni possesso conta. Non può esserci nessun 'colpa mia' domani".