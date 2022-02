Che fosse una serata da dimenticare per Russell Westbrook lo si era capito già a metà secondo quarto: Lakers sotto di 20 lunghezze e il n°0 gialloviola che in palleggio dalla media prende un tiro da cinque metri che si stampa sullo spigolo del tabellone e lancia il contropiede Knicks. Un mattone, per alcuni anche un gesto di sfida, di certo il pessimo risultato della sua testardaggine: una conclusione che non è piaciuta neanche al pubblico di L.A. che ha iniziato a fischiarlo, rendendo così indimenticabile in senso negativo una prestazione da cinque punti per Westbrook con 1/10 al tiro, 0/3 dall’arco, 3/7 ai liberi, 4 palle perse e -15 di plus/minus. Il tutto in soli 29 minuti di gioco, con coach Vogel che lo ha inserito in quintetto, ma poi lasciato fuori per tutto l’overtime (dominato dai Lakers senza di lui).