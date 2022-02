LeBron James e Anthony Davis hanno provato a stemperare gli animi dopo la pessima prestazione di Westbrook contro i Knicks - rimasto a guardare i compagni in panchina per tutto l'overtime: "Non deve farsi condizionare", spiega AD, mentre il n°6 gialloviola ha deciso di risolvere le cose in forma privata, sottolineando di avere "la massima fiducia nelle capacità" del suo compagno di squadra

La panchina durante tutto l’overtime di Russell Westbrook contro New York non è passata inosservata. Ha fatto rumore non solo a causa dei fischi sugli spalti, ma anche perché a differenza della scelta identica presa contro Indiana lo scorso 19 gennaio, questa volta ha funzionato: i Lakers hanno vinto e la festa ha lasciato l’amaro in bocca al n°0 della squadra di Los Angeles. Coronamento di una partita da 1/10 al tiro, 3/7 dalla lunetta, 4 palle perse e un pessimo -15 di plus/minus. Westbrook è un problema quando è in campo e coach Vogel ha scelto di liberarsene in un passaggio decisivo della stagione gialloviola: come raccontato dai cronisti presenti a bordocampo, sia Avery Bradley che DeAndre Jordan si sono subito fiondati al suo fianco provando a mostrare la loro vicinanza e a farlo sentire coinvolto. Vogel ha liquidato la questione parlando di “serata storta” e di “stimolo per migliorare”, ma a tal riguardo hanno deciso di intervenire anche Anthony Davis e LeBron James.