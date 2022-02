Non è certo colpa di Domantas Sabonis se i tifosi dei Sacramento Kings hanno preso malissimo lo scambio di Tyrese Haliburton. Tutto quello che può fare è cercare di giocare al meglio delle sue possibilità per conquistare la tifoseria delusa, ed è esattamente quello che ha fatto al suo debutto con la nuova maglia. Dopo aver ricevuto il via libera per scendere in campo solo poche ore prima della palla a due, il centro lituano ha preso posto in quintetto al fianco di De’Aaron Fox, Justin Holiday, Harrison Barnes e Chimezie Metu (in panchina invece Richaun Holmes, che potrebbe essere ceduto) e ha subito cominciato ad avere un impatto, segnando i primi due punti della partita dei suoi. Sabonis ha continuato a giocare alla grande chiudendo con 22 punti, 13 rimbalzi e 5 assist per i compagni, mostrando immediatamente la sua visione di gioco e mettendo la firma anche sul parziale di 12-0 che ha deciso la partita nel quarto periodo, permettendo ai Kings (guidati dai 30 punti di Barnes e i 28 di Fox) di battere i Minnesota Timberwolves che li avevano sconfitti due giorni fa sempre al Golden 1 Center, tornato a essere elettrico per la prima volta ta tantissimo tempo: "Pallacanestro divertente da guardare in una stagione di miseria" lo ha definito il blog dei tifosi Sac Town Royalty, definendo come "promettente" la nuova strutturazione con Sabonis al centro del progetto.