L’ultima volta che Magic Johnson ha parlato dei Los Angeles Lakers , scrivendo che " Jeanie Buss si merita di meglio " dopo il pesantissimo -37 a Denver, non era stato accolto esattamente benissimo dallo spogliatoio gialloviola, anche perché Magic è lo stesso che se ne è andato dopo il primo anno di LeBron James senza dire niente a nessuno. Ma rimane pur sempre Magic Johnson, e le sue parole hanno più peso rispetto a quelle di chiunque altro . E dopo il ko contro Portland, la leggenda gialloviola non si è più trattenuto: " Dopo la sconfitta dei Lakers stasera, sono senza parole. Nessuna parola può descrivere come mi sto sentendo " ha scritto sui social, dando voce per la verità al sentimento di molti tifosi dei Lakers.

Anche Worthy ci va giù pesante: "Disconnessi dal punto di vista mentale"

Anche un’altra leggenda dei Lakers come James Worthy non ha di certo nascosto la sua delusione per la sconfitta contro i Blazers, limitati a soli 9 giocatori dalle tante trade di mercato e reduci da sei ko consecutivi, di cui l’ultimo in casa contro Orlando. "Questo è il punto più basso di qualsiasi stagione io abbia visto da quando seguo i Lakers" ha detto per la tv che trasmette le partite della squadra. "Non ho più parole perché le abbiamo usate tutte. Con Milwaukee abbiamo visto cosa è successo, ma Portland sembrava una squadra da campetto con giocatori della YMCA. Questo dimostra quanto sia profondamente disconnessa dal punto di vista mentale questa squadra, incapace di caricarsi per una partita che bisognava vincere. C’è come un virus all’interno della squadra: non so quale sia la medicina, ma farsi battere così da una squadra del genere significa che i Lakers hanno un problema serio. Non so cosa faranno per uscirne, ma peggio di così è difficile".