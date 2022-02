Westbrook salta la prima gara: indizio di mercato?

Per la prima volta in stagione Russell Westbrook ha saltato una partita per i Los Angeles Lakers, rimanendo fuori dalla sconfitta in casa di Portland ufficialmente per un problema alla schiena. Un’assenza che ha fatto nascere molte speculazioni, vista la deadline del mercato prevista per le 21 italiane

A pensar male si fa peccato, ma considerate le circostanze la prima assenza stagionale di Russell Westbrook non avrebbe potuto avere un tempismo più sospetto. Dopo gli ultimi 15 minuti della sfida ai Milwaukee Bucks passati in panchina a guardare i compagni e le pesanti parole nei confronti di Frank Vogel del post-gara, Westbrook non è sceso in campo contro i Portland Trail Blazers — saltando una gara per la prima volta da quando è ai Lakers. La franchigia losangelena ha dichiarato che il playmaker è alle prese con un problema alla schiena già avvertito nella sfida contro i Bucks: ma mentre nella serata precedente aveva stretto i denti per essere in campo, stavolta non è riuscito a sopportare il dolore e ha preferito saltare la seconda partita di un back-to-back, sedendosi sul fondo della panchina insieme ai compagni. Decisione che però stride con quanto detto dallo stesso Westbrook dopo la partita coi Bucks, al termine della quale si era rammaricato di non aver potuto essere in campo "per dare una mano a LeBron e AD nel finale di gara". Sintomo che la schiena non stava poi così male da impedirgli di scendere in campo, dando il via alle speculazioni di mercato vista la deadline prevista per le 21 italiane e "l'urgenza" esplicitata da diverse fonti all’interno dello spogliatoio gialloviola di fare qualcosa per invertire una stagione che si avvia verso il disastro.