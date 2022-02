Dopo aver passato in panchina tutto il quarto periodo della pesante sconfitta con Milwaukee, Russell Westbrook non ha nascosto il suo malumore parlando con la stampa: "Onestamente non devo mantenere nessuno standard per stare in campo nei finali di gara. Mi sono meritato il diritto di esserci. Ho detto a LeBron e AD che mi sarebbe piaciuto aiutarli, ma non spetta a me deciderlo. I fischi per me? Un segno di rispetto" Condividi

La prima volta che Russell Westbrook è stato messo in panchina nel finale di gara contro Indiana di qualche settimana fa, decise di lasciare l’arena senza parlare con i giornalisti, d’accordo con lo staff PR dei Los Angeles Lakers. Questa notte è accaduto di nuovo, rimanendo in panchina per l’intero quarto periodo della sfida persa in maniera nettissima dai gialloviola contro i campioni in carica dei Milwaukee Bucks, ma Westbrook stavolta si è presentato davanti ai media per dare la sua versione dei fatti. E non ha fatto mistero di non aver gradito la decisione di coach Frank Vogel: quando gli è stato chiesto quali standard ("benchmark") debba mantenere per poter essere in campo nei finali di gara, Westbrook ha sorriso e ha detto "Chi? Io? Non ho una risposta per te, fratello, anche se mi piacerebbe… Onestamente non dovrei aver nessuno standard da tenere. Lavoro sempre tanto, mi sono guadagnato il rispetto in questo gioco. Mi sono meritato il diritto di essere nei finali di gara. Lo dicono i numeri, non devo spiegarlo. Ma non è una decisione che spetta a me: è una scelta che fa lui [Vogel, non citato con il nome, ndr] pensando alla cosa migliore per la partita". Westbrook ha anche sottolineato la mancanza di chiarezza da parte dell’allenatore: "Non sai mai quando entri e quando esci, quando giochi o quando stai fuori. Personalmente trovo difficile creare ritmo e continuità. Non mi è stato comunicato quando giocherò oppure no, ma non c’è bisogno di farlo: qualsiasi decisione prenda, spetta a lui. Il mio lavoro è essere professionale, avere un atteggiamento positivo, mettere la testa giù e lavorare al mio meglio, incoraggiando i miei compagni. Tutto qui".

Westbrook consola LeBron e AD: "Avrei voluto essere in campo…" approfondimento Il pubblico fischia Westbrook: in panchina all'OT Per spezzare una lancia in favore di Vogel, non è che Westbrook abbia esattamente entusiasmato nei 26 minuti in cui è rimasto in campo — anzi. L’MVP del 2017 ha chiuso con 10 punti, 10 rimbalzi e 5 assist con 4 palle perse, 3/11 al tiro e 4/7 ai liberi per un plus-minus di -16, meglio solamente di Trevor Ariza (-19 in 19 minuti) e LeBron James (-25 ma in 34 minuti e mezzo). E i numeri non vanno di certo meglio se si considerano le ultime quattro partite: 10.3 punti di media con il 27.5% dal campo, il 15% da tre punti e il 55% ai liberi, con prestazioni che hanno portato i suoi stessi tifosi a fischiarlo alla Crypto.com Arena anche nel corso del terzo quarto. "I fischi? Un segno di rispetto" li ha definiti Westbrook, che ha poi commentato l’immagine di lui che va a parlare con LeBron James e Anthony Davis a pochi secondi dal termine e la partita ormai finita, mettendo una mano sulla spalla e sulla testa di entrambi. "Ho detto loro che mi sarebbe piaciuto poterli aiutare, ma non ero in campo per poterlo fare. Sono venuto qui per questo: per dare loro una mano. Sfortunatamente non l’ho potuto fare, ma decisione non sta a me" ha commentato Westbrook, che a questo punto ha definitivamente rotto il rapporto con coach Vogel. Una mancanza di fiducia tra due membri fondamentali della franchigia che ora è emersa anche in pubblico.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti HIGHLIGHTS NBA Giannis distrugge i Lakers, Phoenix batte Embiid Milwaukee domina contro i Lakers grazie a un super Antetokounmpo (44 punti, 14 rimbalzi e 8 assist), Phoenix batte Philadelphia (35 punti di Booker) e si prende la 14^ vittoria nelle ultime 15. Crolla Brooklyn, giunta al nono ko in fila dopo la pesante sconfitta contro Boston, tutto facile per Memphis che travolge i Clippers. Doncic trascina Dallas contro Detroit, Atlanta batte Indiana, Denver conquista il successo contro i Knicks. Quarta vittoria in fila per New Orleans, perdono Portland e Sacramento PHILADELPHIA 76ERS-PHOENIX SUNS 109-114 | Non si ferma la corsa dei sontuosi Phoenix Suns, scatenati in questa regular season al limite della perfezioni e vincenti anche in back-to-back a Philadelphia, recuperando 14 lunghezze di svantaggio e conquistando così il 14° successo nelle ultime 15 sfide. A meno di 24 ore di distanza dalla vittoria in volata contro Chicago, i Suns superano così un’altra big della Eastern Conference dopo aver letteralmente dormito per un giorno intero: “Sapevo che avevano bisogno di un giorno di coccole”. Un strategia che ha funzionato Alla sirena finale il miglior realizzatore di squadra è ancora una volta Devin Booker - autore di 35 punti con 11/23 dal campo e sapientemente imbeccato da un Chris Paul che “spiega” pallacanestro nonostante l’età e il chilometraggio: per CP3 sono 16 punti e 12 assist, con 42 minuti trascorsi sul parquet e regalando a JaVale McGee una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi in uscita dalla panchina. Grande impatto anche per Mikal Bridges che aggiunge 23 punti e una super prestazione difensiva su Seth Curry (fermo a 3 punti segnati con 1/9 dal campo) Non basta invece a Philadelphia l’ennesima super prestazione di Joel Embiid, autore di 34 punti e 12 rimbalzi - alla quinta gara consecutiva da 25+ punti e 10+ rimbalzi, la più lunga delle ultime due stagioni dell’inter NBA. Dominante lui sotto canestro e Tobias Harris a supporto, che chiude con 30 punti e 13/18 dal campo, conditi con 7 rimbalzi in una sfida che ha mostrato i limite del roster Sixers: “Non abbiamo altra scelta: ci serve un’altra guardia”, spiega coach Rivers a fine gara. Chissà se verrà ascoltato nelle prossime 36 ore