Uno dei nomi più discussi del mercato NBA appena concluso è stato quello di Russell Westbrook, in grande difficoltà in questa prima parte di stagione con i Lakers e in rottura con coach Vogel. Era chiaro che scambiare un giocatore con un contratto così pesante non sarebbe stato facile, e infatti Russ alla fine è rimasto in gialloviola. La possibilità di scambiarlo però - scrive Chris Haynes di Yahoo - L.A. l'ha avuta. Da Houston sarebbe infatti un'offerta per una trade con John Wall. Ma i Rockets chiedevano anche una prima scelta futura e la dirigenza gialloviola ha declinato. Quella con il veterano ex Washington sembrava in effetti l'unica soluzione possibile per scambiare Westbrook, avendo i due giocatori contratti molto simili (oltre 40 milioni all'anno per questa e la prossima stagione prima di diventare free agent). Ma le incognite sulle condizioni di Wall, mai sceso sul parquet in questa stagione e in campo solo 40 partite la scorsa, hanno sicuramente pesato. La richiesta dei Rockets di aggiungere inoltre una prima scelta (relativa al Draft 2027 scrive Hines) deve poi essere apparsa alla dirigenza dei Lakers eccessiva. Per quanto Westbrook abbia fin qui fatto fatica, e il suo rendimento sia sceso ulteriormente di livello nell'ultimo periodo, con coach Vogel che lo ha lasciato fuori nei finali di partita e il giocatore che ha risposto polemicamente, darlo via insieme a uan prima scelta per un giocatore fermo da tempo deve essere sembrato un azzardo troppo grande. Ora L.A. deve riuscire a raddrizzare la stagione senza più pensare al mercato, iniziando a centrare i playoff (o almeno il play-in), per poi sperare di salire di colpi nella post season E nel bene e nel male molte delle possibilità dei Lakers a questo punto passereanno anche da come giocherà, e reagirà al periodo difficile, Russell Westbrook.