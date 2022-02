Risolta la grana James Harden, ora Steve Nash si ritrova a fare i conti con una squadra da reinventare da zero — oltre a dover cercare di interrompere in qualche modo la striscia di 11 sconfitte consecutive senza poter contare sulle proprie stelle. Da qui alla pausa per l’All-Star Game infatti i Brooklyn Nets giocheranno solo a New York, con due gare in casa e una sul campo dei Knicks, non potendo quindi contare su Kyrie Irving. Con Kevin Durant fuori almeno fino a dopo la pausa, le attenzioni di tutti si sono concentrate allora su Ben Simmons, il quale però non gioca dallo scorso luglio e con ogni probabilità non sarà pronto a scendere in campo prima della pausa per il weekend delle stelle. In ogni caso, coach Steve Nash non vede l’ora di poterlo schierare in campo e poter cominciare a godere del suo innegabile talento — per quanto la sua ritrosia a tirare da fuori sia ormai ben nota a tutti. Per Nash, però, almeno pubblicamente non sembra essere un problema: "Ben fa 1000 cose diverse in campo e tirare non è una di quelle che muoio dalla voglia di vedere" ha spiegato in conferenza stampa. "Se migliora al tiro bene, ma è un All-Star già così com’è. Ha un potenziale incredibile per avere impatto sulle partite con tutto il resto delle cose che fa in campo… A essere onesti, non mi preoccupa più di tanto”.