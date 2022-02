"Unbreakable", i record impossibili della NBA

In programmazione su Sky Sport NBA e disponibile on demand, lo speciale curato da Alessandro Mamoli sui record impossibili (da battere) nella storia della lega americana, dai mitici 100 punti di Wilt Chamberlain alle triple in carriera di Steph Curry (con il tassametro che corre ancora). Ma non si parla solo di superstar: sapete chi ha messo a referto più assist o più stoppate in una singola partita? Guardatelo per scoprirlo

Nel suo discorso alla Hall of Fame Michael Jordan disse che "i limiti, come le paure, sono spesso solo illusioni". E di limiti nella lunga storia della NBA ne sono stati abbattuti tanti. Spesso a segnare in maniera tangible un confine sono i numeri, i record. Dai 100 punti in una singola partita di Wilt Chamberlain ai 15.806 assist in carriera di John Stockton, fino agli oltre 3.000 tiri da tre segnati da Steph Curry, che continuerà a lungo a far crescere quel numero. Ci sono record nella NBA che appaiono impossibili, e imbattibili. E non riguardano solo le superstar: dagli assist fino alle stoppate in una singola partita, c'è spazio anche per nomi meno conosciuti. In uno speciale in programmazione su Sky Sport NBA e disponibile on demand, Alessandro Mamoli ci porta alla scoperta di qusti record, e delle storie che ci sono dietro. Da non perdere!