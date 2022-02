Rispetto agli avversari d’esperienza che ha dovuto sfidare sul parquet, Gianmarco Tamberi sapeva di avere dalla sua parte una dote in più rispetto a tutti gli altri giocatori presenti con lui sul parquet al Celebrity Game: un atletismo fuori dal comune. È grazie a quello che la medaglia d’oro azzurra del salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è riuscito a prendersi la scena in un paio d’occasioni in un match perso dal suo Team Dominique contro il Team Walton, ma che gli ha lasciato spazio per piazzare un paio di schiacciate entrate subito negli highlights della partita. La prima a rimbalzo d’attacco, arrivando dal lato debole e cogliendo alla sprovvista la difesa; la seconda sfruttando la stanchezza nel finale e colpendo in contropiede. Giocate celebrate con tanto di aeroplanino: nessuno degli avversari infatti poteva immaginare di raggiungere le sue quota sopra il ferro.

Tamberi è rimasto in campo per quasi tutta la partita (l’aveva anche raccontato prima del match, sottolineando la gioia, l’emozione e la voglia di restare sul parquet il più a lungo possibile), catturando le attenzioni anche dei giocatori NBA - come LaMelo Ball, che riprendendo la sua schiacciata ha commentato come a far volare i giocatori devono essere le scarpe (scherzando così anche per ragioni commerciali). Una serata unica per l’atleta italiano, impegnato sul parquet ad allenarsi contro una leggenda come Anderson Varejao e andando a salutare a bordocampo uno spettatore d’eccezione come Dirk Nowitzki. Una serata diversa dalle altre, un sogno che diventa realtà.