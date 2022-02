A poche ore dalla palla a due dell'All-Star Game, Francesco Bonfardeci ha potuto sedersi e fare due chiacchiere con il campione sloveno dei Dallas Mavericks, alla sua terza apparizione alla partita delle stelle dove scenderà in campo al fianco di un suo idolo come LeBron James. Che lo ha voluto (prima di tutti) come compagno di squadra

CLEVELAND - In un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport effettuata da Francesco Bonfardeci poche ore prima della palla a due del 71° All-Star Game NBA (in diretta alle 2 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) il campione sloveno dei Dallas Mavericks parla dell'eccitazione nel trovarsi in mezzo a campioni e celebrità durante il weekend delle stelle di Cleveland. E poi ammette un'emozione particolare: quella di aver sentito il suo nome pronunciato per primo al momento delle scelte delle due formazioni, nel "Draft" televisivo condotto da LeBron James e Kevin Durant. "Essere scelti da LeBron per giocare nella sua squadra è sempre qualcosa di speciale", ammette il n°77 dei Mavs. "Lui è uno dei più forti giocatori di sempre: essere stato la sua prima scelta è stata una sensazione bellissima". I due si ritroveranno assieme sul parquet e non è detto che - dopo le belle parole spese da James per Doncic proprio nelle ultime ore - la superstar dei Lakers non lanci anche la candidatura dello sloveno a potenziale MVP della partita delle stelle.