A vedere la stagione da MVP che sta disputando DeMar DeRozan con la maglia di Chicago (e quella in parallelo deludente di Russell Westbrook) i Lakers si staranno mangiando le mani. L'ex San Antonio era infatti uno degli obiettivi di Rob Pelinka in estate, anche prima di Westbrook. A far saltare un'operazione che sembrava sul punto di chiudersi - svela ora ESPN - sarebbe stata la durata del contratto che i gialloviola offrivano al veterano (32 anni). Massimo due anni era l'offerta dei Lakers a DeRozan, che ha finito per accasarsi ai Bulls con un anno in più di contratto. Anche The Athletic è tornato sul suo mancato arrivo a Los Angeles, raccontando di come il giocatore fosse ormai quasi certo di un ritorno a casa (DeRozan è nato e cresciuto a Compton, Los Angeles), tanto da parlarne apertamente in estate. Nella trasmissione Club Shay Shay il giocatore aveva detto "Mi piacerebbe avere la possibilità di tornare a casa, soprattutto se ti vogliono lì. Perché no? Credo che le cose (tra me LeBron e AD) funzionerebbero, siamo giocatori intelligenti e si tratterebbe solo di adattarsi". Per The Athletic Pelinka era pronto a chiudere un accordo sign and trade con gli Spurs, mettendo sul piatto Kyle Kuzma e Kentavious Caldwell-Pope, ma a San Antonio l'offerta non sarebbe sembrata adeguata. Alla fine DeRozan è finito a Chicago e i Lakers hanno dovuto rinunciare a Kuzma, Caldwell-Pope, Montrezl Harrell e a una prima scelta per arrivare a Westbrook. Uno scambio che - fino ad ora - si sta rivelando fallimentare.