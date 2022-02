Gli Warriors sono pronti a proporre a Jordan Poole un'estensione di contratto a fine stagione. E' quanto riporta Connor Letourneau del San Francisco Chronicle. Golden State vuole evitare che il giocatore, al momento al terzo anno nella lega, diventi restricted free agent nel 2023. Keith Smith di Spotrac scrive che il nuovo contratto dovrebbe durare quattro anni, per un totale di 80 milioni di dollari (in questa stagione, la terza del suo contrattio da rookie, ne guadagnerà 2.161). Poole sta giocando un'ottima stagione, nella quale ha sfruttato anche un minutaggio più elevato per la lunga assenza di Klay Thompson. Viaggia a una media di 16,4 punti, 3,5 assist e 3,1 rimbalzi (tutti record in carriera), con il 43,8% dal campo e il 33,8% da tre. Fino ad ora è partito in quintetto in 35 delle 53 partite disputate, ma con il rientro di Thompson il suo ruolo sembra destinato ad essere quello di sesto uomo in grado di portare punti dalla panchina. Metterlo sotto contratto per altri quattro anni sarebbe un investimento sul futuro per gli Wariors, e gli consentirebbe di cautelarsi in vista del 2023, quando Andrew Wiggins diventerà free agent.