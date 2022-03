nba highlights

Doncic vince la sfida contro LeBron, Warriors ko

I Mavericks si sbarazzano in volata dei Lakers dopo aver sprecato 21 lunghezze di margine: per i gialloviola è il sesto ko nelle ultime sette. Karl-Anthony Towns chiude con 39 punti nel successo T’Wolves contro gli Warriors (34 punti per Steph Curry), Nets beffati in volata e ancora ko contro i Raptors. I Celtics non fermano la loro corsa e battono anche gli Hawks, secondo successo in 48 ore per i Clippers sui Rockets. Pistons battuti anche a Washington: Detroit incassa così la 14^ sconfitta nelle ultime 15 gare

BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 107-98 | In una delle partite più attese della notte, Boston dimostra di essere una delle squadre più in forma del momento, tiene Atlanta sotto i 100 punti segnati e recupera lo svantaggio in doppia cifra accumulato nella prima meta di gara - conquistando la 10^ vittoria nelle ultime 12 disputate. Un successo arrivato nonostante l’infortunio di Jaylen Brown, costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema alla caviglia destra nel primo quarto

Il protagonista della rimonta Celtics è Jayson Tatum: 33 punti con 12/25 al tiro, 3/10 dall’arco, sette assist, otto rimbalzi e tante giocate decisive al fianco di un Marcus Smart da 16 punti e del contributo in uscita dalla panchina da 18 punti a testa per Grant Williams e Derrick White. Boston consolida così il suo sesto posto a Est, l’ultimo utile per l’accesso diretto ai playoff: un messaggio lanciato ai Nets (e non solo) alle loro spalle - scalare la classifica a Est in quest’ultimo mese non sarà semplice