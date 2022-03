Dopo aver segnato 100 punti nel giro di 24 ore in G-League (proprio a ridosso dell’anniversario dell’impresa realizzata da Wilt Chamberlain nel 1962 in un singolo match NBA), Nik Stauskas ha convinto i Boston Celtics che la sua mano da tiratore è ancora calda e che il suo contributo potrebbe essere utile nelle prossime settimane - offrendogli un contratto di due anni e puntando soprattutto al suo apporto di qui fino al termine della stagione. Boston infatti è in piena risalita in questo 2022, dopo una claudicante partenza e uno spogliatoio che appariva disunito e ormai logoro. Coach Udoka però è riuscito a motivare i suoi ragazzi e a cambiare rotta, grazie a una super difesa (e non solo per quella). Un contesto in cui Stauskas potrebbe andare a nozze - scelto nell’ormai lontano 2014 con l’ottava chiamata al Draft dai Kings e poi mano a mano passato per Sixers, Nets, Blazers, Cavaliers e Heat. Proprio con Miami ha fatto l’ultima esperienza da 10 giorni nella lega, prima di tornare in G-League e prendersi la scena a suon di canestri.