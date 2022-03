Il n°0 dei Lakers non solo è disfunzionale e ingombrante all’interno del progetto tecnico della squadra di Los Angeles, ma è diventato un bel problema anche dal punto di vista della collocazione in campo: tanto che coach Vogel non ha nascosto l’intenzione di provare a metterlo in panchina per cambiare le cose. Funzionerà? Forse è troppo tardi

“Certo, abbiamo parlato letteralmente di tutto e di ogni possibile opzione”: sono queste le parole pronunciate da coach Frank Vogel in conferenza stampa - l’ennesima dopo una pesante batosta subita dai suoi Lakers, travolti dai Clippers in un derby a senso unico e in cui i gialloviola hanno mostrato ancora una volta tutti i loro limiti. Troppi per sperare di essere competitivi ai playoff: no, la squadra non è ancora pronta e Russell Westbrook continua a essere un enorme punto di domanda sul parquet. Per quello prendere in considerazione l’idea di farlo uscire dalla panchina non è solo la provocazione di un reporter, ma una strada da poter percorrere nel prossimo mese: “Stiamo cercando di trovare la soluzione migliore per la squadra. Questo è l’unico compito sul quale restiamo focalizzati: cerchiamo di intuire come incastrare al meglio i nostri giocatori per farli rendere al meglio. Se finiamo però sotto di 20 punti ogni dannata partita, significa che ci sono delle cose da sistemare”. A mali estremi, estremi rimedi: il problema però sembra ormai sfuggito di mano a una squadra che ha poche possibilità di invertire la rotta da qui alla fine della regular season.