Ci siamo: Ben Simmons torna (per la prima volta da avversario) a Philadelphia. No, non sarà in campo con i Nets nella sfida della notte contro i Sixers (in diretta all'1.30 su Sky Sport Uno e poi in replica con commento in italiano domani su Sky Sport NBA) ma accompagnerà i suoi nuovi compagni in trasferta: "Mettersi alle spalle l'intera storia con Philly lo aiuterà: è un bene che sia qui con noi", ha detto il suo allenatore, Steve Nash, pur aspettandosi un'accoglienza tutt'altro che facile per il suo giocatore da parte dei tifosi dei Sixers. Ma il (difficile) rapporto tra Simmons e i 76ers non sembra destinato a risolversi in fretta. Come riportato da Kyle Neubeck di "PhillyVoice", infatti, l'ex prodotto di LSU sarebbe intenzionato a far causa alla sua ex squadra, colpevole - secondo Simmons e secondo la sua agenzia, la Klutch Sports di Rich Paul - di aver continuato a multare il giocatore per la sua assenza dai campi di gioco anche dopo l'ammissione dei problemi di "natura mentale" da parte dello stesso. L'ammontare di queste multe - secondo quanto riportato anche da Ramona Shelbourne di ESPN - arriverebbe a 19 milioni di dollari (360.000 dollari per ogni gara saltata). Ogni due settimane i Sixers - invece di accreditare sul conto corrente di Simmons 1.375.000 dollari (ovvero la frazione bisettimanale di un accordo annuale da 33 milioni di dollari) - hanno recapitato all'agenzia dello stesso una lettera con le motivazioni dietro alle multe comminate.