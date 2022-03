Il n°3 della squadra gialloviola fa progressi, ma non sarà in campo nelle ultime quattro settimane di regular season - nel pieno della riabilitazione per mettere a posto il suo piede dopo la distorsione dello scorso 16 febbraio: LeBron James e compagni dovranno conquistare senza Davis l'accesso alla post-season

Fa progressi nel corso della riabilitazione Anthony Davis - alle prese con una distorsione al piede che lo ha costretto a non scendere più in campo dallo scorso 16 febbraio, in quello che è uno dei momenti cruciali della travagliata stagione dei Lakers. Davis è stato costretto a utilizzare il tutore per camminare per qualche settimana e adesso, rimosso quello, tornerò a fare sessioni di tiro in allenamento - prima da fermo e poi cercando di capire se e quando la sua condizione gli permetterà di riprendere il contatto con i compagni. L’idea, nella migliore delle ipotesi, è quella di rivederlo in campo ai playoff: obiettivo minimo stagionale che a questo punto i Lakers sanno di dover conquistare senza il suo contributo.

Davis non è a disposizione dei Lakers ormai da un mese, dallo scorso 16 febbraio quando - durante la vittoria contro gli Utah Jazz - è crollato a terra nel corso del primo tempo dopo l’involontario e doloroso atterraggio sul piede di Rudy Gobert. Sin da subito si capì la gravità del problema, con AD incapace di caricare in alcun modo il peso sul piede: portato fuori a spalla, gli fu diagnosticata un’assenza di almeno quattro settimane. Un bel problema per la squadra di Los Angeles che ha dovuto fare a meno in questo periodo dei suoi 23 punti e 10 rimbalzi di media, con i gialloviola che hanno vinto soltanto due partite su otto e soltanto quando LeBron James ha segnato almeno 50 punti. Complicato chiedergli di farlo tutte le sere per portare avanti una squadra che aveva comunque faticato anche con Davis in quintetto in una stagione disastrosa finora per i gialloviola.