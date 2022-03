Durant domina il derby: 53 punti, Knicks battuti

Non ci vuole un grande sforzo di immaginazione per trovare il motivo per cui i Brooklyn Nets sono tornati a far paura alla Eastern Conference. La terza vittoria in fila della squadra di coach Steve Nash porta la firma indelebile di Kevin Durant, che quando è in questo tipo di serate è semplicemente inarrestabile, guidando i suoi al successo nonostante la resistenza fino all’ultimo dei Knicks. Gli "ospiti" di serata infatti mandano tre giocatori sopra quota 20 con 24 punti per RJ Barrett, 25 per Evan Fournier e 26 per Julius Randle, ma pur raddoppiando sistematicamente KD non sono riusciti a evitare la sconfitta nel derby. Nei quasi 43 minuti in cui è rimasto in campo, Durant è stato inarrestabile: i 53 punti realizzati sono la sua seconda miglior prestazione in carriera, realizzando 19 dei 37 tiri tentati (pur non tirando benissimo da tre con 4/13) e semi-perfetto dalla lunetta con 11/12, aggiungendo anche 6 rimbalzi e 9 assist alla sua fenomenale performance. Insieme a lui ci sono la doppia doppia da 18+10 di Andre Drummond con un perfetto 8/8 al tiro e i 15 di Bruce Brown con 7 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e 7/14 al tiro. Il tutto è avvenuto davanti a Kyrie Irving, che pur non potendo ancora giocare le partite in casa per via delle regole della città, può essere presente a bordocampo come spettatore, come ha fatto seguendo i suoi compagni sul lato opposto della panchina (ma andando con loro negli spogliatoi all’intervallo). La speranza di Brooklyn è di averlo in campo il prima possibile anche per le gare in casa, ma per ora può solo assistere e applaudire le giocate dei suoi compagni di squadra.